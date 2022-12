Taekwondo | da Bollate alla Junior Cup di Savona

(Di lunedì 19 dicembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Nei giorni scorsi un gruppo di giovani atleti disi è messo in luce nelle arti da combattimento ed in particolare nel, con il gruppo Elitecenter di Michele Di Nunzio, nellaCup di, atleti diCup diI giovani deldihanno ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Prima Milano Ovest

Lorenzo Falvo si sta preparando proprio in queste ore per partire per Malta e rappresentare per la prima volta, oltreché, la Nazionale Italiana ai Campionati Europei cadetti di. La prima Lorenzo Falvo in Nazionale Si chiama Lorenzo Falvo, ha 14 anni e veste il "dobok" da quando ha 7. Oltre ad essere ...Domenica 11 settembre, al Martin Luther King, invece, sarà tempo di esibizioni d'eccezione: saranno presenti NonSoloDanza, Gymnasium 97, Centro Sport, EliteCenter, il Cigno Nero e ... Lorenzo convocato dalla Nazionale agli Europei cadetti di taekwondo