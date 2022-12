Svezia nega ad Ankara l’estradizione di un giornalista turco. “Rischio di persecuzione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 dicembre 2022) La sua estradizione era per Erdogan la condizione per dare il via libera all’ingresso dellanella Nato. Ma la Corte Suprema di Stoccolma ha respinto la richiesta di consegnare ad, come richiesto, ilBulent Kenes, accusato dalla Turchia di essere stato complice del tentativo di colpo di Stato del 2016 e di essere membro del movimento gulenista. L’Alta Corte, responsabile dei ricorsi contro le estradizioni, ha individuato “diversi ostacoli” alla consegna alle autorità turche di Kenes. Uno dei giudici della Corte Suprema svedese che ha emesso la sentenza, Petter Asp, ha spiegato le motivazioni in un comunicato affermando che “si tratta anche di reati politici. E c’è inoltre ildibasata sull’opinione politica di questa persona....