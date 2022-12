Svezia | corte blocca estradizione in Turchia

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Alla fine ha prevalso (per fortuna) il diritto internazionale. Unasvedese hato l’indel giornalista turco Bulent Kenes, ex direttore del quotidiano Zaman (considerato da Ankara L'articolo proviene da il manifesto.

Il Fatto Quotidiano

Lasuprema dellaha bloccato l'estradizione del giornalista turco Bulent Kenes , dopo che Ankara lo ha individuato come uno dei soggetti coinvolti nel tentativo di golpe del 2016 e per aver ...Lasuprema svedese ha respinto oggi la richiesta di estradizione del giornalista Bulent Kenes da ...personalmente richiesto la sua estradizione per dare il via libera all'ingresso della... Svezia nega ad Ankara l’estradizione di un giornalista turco. “Rischio di persecuzione” Potrebbe complicarsi l'ingresso di Svezia nella Nato. Molto dipenderà dalla reazione della Turchia all'ultima decisione della Corte Suprema di Stoccolma, che ha bocciato la richiesta di estradizione ...La Corte suprema svedese ha respinto oggi la richiesta di estradizione del giornalista Bulent Kenes da parte della Turchia.