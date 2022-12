Motosprint.it

Si chiama Kove Moto e vuole debuttare nella, possibilmente parlando. Perché " possibilmente ", cosa limita il Marchio cinese al debutto nel mondiale di categoria La domanda d'iscrizione è già stata inoltrata , sicché squadra e ...Bernie torna in patria, sebbene sia di San Marino Classe 2001, suo è il titolo dellatricolore, vinto nel 2017. Quella affermazione ha fatto il paio con la conquista dello Yamaha R3 ... Supersport 300: la Cina tenta lo sbarco nel Mondiale L'azienda si chiama Kove, e attende la risposta dalle entry list ufficiali: la 321 RR vuole sfidare le rivali, debuttando nelle tappe fissate per il 2023.Il pilota italiano cambierà squadra per puntare alle posizioni di vertice nella classe entry level delle derivate di serie. Avrà come compagno Julio Garcia ...