Superbonus | cambiano le cessioni e la Cilas | tutti i dettagli

Leggi su inews24

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Arriva il via libera della Commissione bilancio al Senato per la legge di conversione del decreto Aiuti Quater, che ora è attesa in Aula per il voto del 20 dicembre, poi passerà alla Camera dove si attende la chiusura entro il 17 gennaio: ilsarà oggetto di un intervento in due fasi.: come L'articolo proviene da Inews24.it.