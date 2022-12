Succhiatemi bene il ca*** | De Paul perde la testa dopo il trionfo | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Argentina sul tetto del mondo, portata per mano dal suo fuoriclasse, Leo Messi, sempre più leggenda e leggendario. L'Albicelesete vince i campionati del mondo di Qatar 2022 contro la Francia, una vittoria strappata ai rigori al termine di una partita pazzesca, per certo la più bella finale di sempre: Argentina in vantaggio 2-0 e recuperata nel secondo tempo dalla Francia, poi nei supplementari altro vantaggio per la Seleccion e altro recupero dei galletti. Quindi il clamoroso epilogo dagli undici metri, la gioia, il, il delirio. Già, vincere il campionato del mondo è il sogno di ogni giocatore di calcio, ma a riuscirci sono pochissimi. E insomma, sono emozioni inspiegabili, estreme, pazzesche. E spesso a caldo ci si fa travolgere da quel mix esplosivo. Questo infatti è esattamente quel che è accaduto a Rodrigo De, ex Udinese, ora ...