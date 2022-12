“Stiamo precipitando” Terrore sull’aereo | passeggeri sbalzati dai sedili sul volo di linea Sangue e feriti

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Almeno 36 persone sono rimaste ferite, di cui 11 gravemente, domenica dopo che un aereo ha colpito una forte turbolenza circa 30 minuti prima dell’atterraggio. 36 persone, tra cui un bambino di 14 mesi e tre membri dell’equipaggio, sono rimaste ferite. Di queste, 11 persone, tra cui un adolescente, sono state ricoverate in ospedale con ferite gravi. Altri nove sono stati ricoverati in condizioni stabili. I paramedici e i tecnici medici intervenuti subito dopo l’atterraggio hanno curato iper un lungo elenco di lesioni, tra cui gravi ferite alla testa, tagli, contusioni e perdita di coscienza. L’aereo trasportava 278e 10 membri dell’equipaggio. Intervistato da un giornale locale, un passeggero dell’aereo ha detto che la turbolenza ha colpito senza alcun preavviso. Sua madre si era appena seduta quando è avvenuto l’incidente e ...

