Stellantis - In Francia inizia la produzione del nuovo motore elettrico da 156 CV

(Di lunedì 19 dicembre 2022) La fabbrica di Trémery (Lorena) della Emotors ha avviato ladei motori elettrici M3 di nuova generazione: nello stabilimento della joint venture tra il Gruppoe Nidec Leroy-Somer Holding si produrranno le unità da 156 CV che equipaggeranno nel 2023 la DS 3 e-Tense, la Peugeot e-208, le Opel Mokka e Astra Electric e la Jeep Avenger. In alcuni casi si tratta di modelli totalmente inediti, mentre in altri l'unità da 156 CV sostituirà quella attuale da 136 CV in abbinamento a batterie più efficienti per offrire una maggiore autonomia. 1 milione di motori elettrici all'anno. La capacità produttiva della Emotors salirà entro il 2024 a 1 milione di unità all'anno per supportare la strategia di vendita sul mercato europeo. Questativa rientra negli obiettivi del piano Dare Forward 2030, che prevede di arrivare alla ...