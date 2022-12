Spider-Man | Donald Glover protagonista del film Sony sul villain Hypno-Hustler

(Di lunedì 19 dicembre 2022) I fan sognavano di vederloin The Amazing-Man, masi calerà invece nei panni deldei fumetti Marvelstarebbe finalmente per approdare nella saga di-Man, ma non nel ruolo che sognavano i fan. Secondo quanto annunciato da The Hollywood Reporter, il popolare attore di Atlanta produrrà e interpreterà un lungometraggio ambientato nell'universo esteso di-Man diPictures e dedicato al. Myles Murphy, figlio del divo Eddie Murphy, scriverà il cinecomic ancora privo di titolo incentrato su ...

IGN ITALY

...1 milioni di spettatori e la strabiliante media per cinema di 14mila euro, miglior debutto del 2022 e secondo in epoca pandemica poco dopo: No Way Home . Ma, a differenza del titolo ...Ma, lasciatecelo dire, quanto è bella la città vista dall'alto con… West Side Story Di sicuro merita un posto in questa lista il remake che ha fatto di un classico del cinema: (... Marvel's Spider-Man 2 - il gioco è già preordinabile per PS5 con 20 Euro di sconto La PlayStation è oggetto di culto multigenerazionale e chi ha una passione per il gaming sa quanto l’hardware e l’ergonomia facciano la differenza. Ecco qualche Amazon-consiglio ...Ad un anno di distanza dalla sua uscita, un utente di Reddit ha scovato l'ennesimo buco di trama in Spider-Man: No Way Home.