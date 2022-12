Spal | Esposito | ' De Rossi è umile e ha tanta voglia di arrivare'

Tutto Napoli

... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Serie B", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/serie - b/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": ": 'De Rossi è umile ...tra futuro e De Rossi: l'annuncio a Tv PlayIl centrocampista di proprietà della, classe 2000 (22 anni compiuti lo scorso 7 ottobre), è intervenuto quest'oggi ai microfoni di ... SPAL, Esposito: "Spero che il Napoli vinca lo scudetto. Spalletti De Rossi ne parla benissimo" Salvatore Esposito, centrocampista della SPAL, ha parlato ai microfoni di Tmw a margine dell'undicesima edizione del Festival del Calcio Italiano.Il Napoli sogna in grande, mentre sul mercato si moltiplicano le operazioni. Dopo Bereszysnski arriva un altro colpo per gennaio