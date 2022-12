Soumahoro | il giallo dei mobili dei Casamonica nei locali della Coop Karibu

Repubblica Roma

Un vero, anzi un Giallisse . Cameo della puntata, il ruggito di Ruggero, il pensionato di ... Arriva una telefonata della vanesia lady: 'No, non posso parlare di voi', si schernisce ...Ildella cooperativa Karibu gestita dalla suocera e dalla moglie di Aboubakaral centro ora di una inchiesta per presunte irregolarità fiscali anche ai danni dei dipendenti (per la ... Caso Soumahoro, il mistero dei mobili dei Casamonica nella coop della moglie Saranno ascoltati questa mattina dal giudice di Latina Giuseppe Molfese Marie Therese Mukamitsindo, Liliane Murekatete e Michel Rukundo, indagati per le vicende legate alla gestione dell'accoglienza d ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...