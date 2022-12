Sonia Amoruso | com’è diventata oggi la moglie di Alessandro Del Piero

Tuttosport

A riprendere la scena c'èche in una storia Instagram mostra l'accaduto. Il tiro di Totti finisce infatti dritto verso il telefono della moglie dell'ex capitano bianconero che viene ...Mercante di sogni Sveva Casati Modignani (Autore) -Colombo(Narratore) 14,95 EUR Acquista su ... il libro di Herman Hesse letto da Valerio. TRAMA Il disagio di fronte alla volgarità e ... Sonia Amoruso colpita in pieno da Totti: "Ah Francè che bomba hai tirato" A calciato altissimo facendo finire la palla tra le tribune e colpendo Sonia Amoruso, la moglie di Del Piero. Il tutto mentre riprendeva con il telefonino. 'Ah Francé, che bomba hai tirato', il commen ...In attesa della finale del Mondiale tra Argentina e Francia che si disputerà domenica alle ore 16.00 in campo, in Qatar, sono ...