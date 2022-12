Sinisa Mihajlovic | oggi i funerali | 2mila tifosi per l’ultimo saluto

(Di lunedì 19 dicembre 2022), 19 dicembre 2022, alle 11 hanno avuto inizio idi, morto per la leucemia lo scorso venerdì 16 dicembre. Oltre duemila persone si sono presentate fuori dalla basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma per dareal loro campione. Presente anche una delegazione della Stella Rossa, tantissimi idei club che lo hanno visto protagonista. L'articolo proviene da TvZap.

