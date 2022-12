Si rinnova il legame tra le imprese italiane e statunitensi

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 19 dicembre 2022) L’Incaricato d’Affari Shawn Crowley di @ambasciatausa e #CG Needham hanno partecipato al XVI Transatlantic Award Dinner @amchamitaly per celebrare insieme all’US Commercial Service il fortissimo e crescentetra lee USA. Talegenera posti di lavoro ed una condizione di prosperità su entrambe le sponde dell’Atlantico. L’American Chamber of Commerce in Italy ha organizzato la sedicesima edizione del suo tradizionale “Transatlantic Award Gala Dinner”, che si è tenuta lunedì 5 dicembre a Milano, presso gli East End Studios. Anche quest’anno un grande successo annunciato che ha registrato il tutto esaurito già diverse settimane prima dell’evento. Circa 700 persone appartenenti alla business community italiana e americana, hanno preso parte all’evento che si è aperto con i saluti ...