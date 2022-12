Il Sole 24 ORE

Conto alla rovescia per looff sul digitale terrestre. A partire dal 21 dicembre saranno interrotte le trasmissioni dei canali di Rai, Mediaset e altri broadcaster a bassa qualita' basati sulla tecnologia MPEG - 2 per ...... per far spazio alla rete 5G per gli operatori di telefonia, consentirà di godere di una qualità delle immagini molto superiore all'attuale, di ricevere più canali Conto alla rovescia per lo... Digitale terrestre, si avvicina lo «switch off»: dal 21 dicembre solo HD Conto alla rovescia per lo switch off sul digitale terrestre. A partire dal 21 dicembre saranno interrotte le trasmissioni dei canali di ...Il passaggio al nuovo standard del digitale terrestre, determinato dalla necessità di liberare la banda 700 Mhz, molto utilizzata in Italia, soprattutto dalle tv locali, per far spazio alla rete 5G pe ...