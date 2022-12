Shoah | Meloni oggi a Museo ebraico per cerimonia accensione Chanukkià

Entilocali-online

... Ruth Dureghello, e di Sami Modiano, uno degli ultimi superstiti dellarimasti in vita. "Tra le pagine più buie". Così La Russa azzera la sinistra Il premierha voluto prendere parola ...AGI/Vista - "Siamo a lavoro per concludere a Roma il museo dellae raccogliendo un invito della senatrice Segre in occasione del giorno della memoria noi ...presidente del Consiglio GiorgiaRoma, 19 dic. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi, alle 17.30, sarà al Museo ebraico di Roma per partecipare alla cerimonia di accensione della Chanukkià.Una lapide, posta all’ingresso dell’ordine dei giornalisti del Lazio, con incisi i nomi di trentacinque giornalisti ebrei ...