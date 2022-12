Shoah | Meloni | ' leggi razziali furono ignominia' **

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "L'dentità e le tradizione del popolo ebraico hanno attraversato i millenni ed è stata proprio questa capacità ad aver reso il popolo ebraico così resiliente pur avendo attraversato tante difficoltà e tante atrocità compresa l'delle legge". Così la premier Giorgiaal Museo ebraico di Roma per lacerimonia di accensione della Chanukkià.

Roma, 19 dic. " Il presidente del Consiglio Giorgiaoggi, alle 17.30, sarà al Museo ebraico di Roma per partecipare alla cerimonia di accensione della Chanukkià.... Ruth Dureghello, e di Sami Modiano, uno degli ultimi superstiti dellarimasti in vita. "Tra le pagine più buie". Così La Russa azzera la sinistra Il premierha voluto prendere parola ... Shoah, Meloni: "Leggi razziali macchia indelebile, infamia nel silenzio di troppi" Roma, 19 dic. Adnkronos) – Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi, alle 17.30, sarà al Museo ebraico di Roma per partecipare alla cerimonia di accensione della Chanukkià.Una lapide, posta all’ingresso dell’ordine dei giornalisti del Lazio, con incisi i nomi di trentacinque giornalisti ebrei ...