Serie B | Lisi rialza il Perugia | doppietta da sogno e Venezia ko

Corriere dello Sport

...nello scontro salvezza valido come posticipo della diciottesima giornata del campionato diB ... (Portiere),F., Luperini G., Olivieri M., Santoro S., Sgarbi F., Strizzolo L.. A disposizione: ...Bene, in quella estate si svolgevano iniziative e tra queste unadi piccoli concerti nella ... Paolo Biondi giornalista (Reuters), Geocreativo poi assessore alla Cultura a Rimini quindi ... Serie B, Lisi bum bum e il Perugia vola: Venezia battuto 2-1 Perugia-Venezia 2-1, una doppietta di Lisi rimette i biancorossi in piena lotta per la salvezza - picenotime.it - IT ...Primo tempo perfetto del Perugia che parte fortissimo e passa in vantaggio con un cross di Lisi (deviato) che beffa Joronen. La risposta del Venezia in un tiro di Crnigoj. Una manciata di minuti più t ...