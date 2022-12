Serie B | il Genoa stende il Frosinone Pari tra Reggina e Bari | la classifica

Lega B

Il Grifone vince contro la capolista e accorcia la graduatoria. Reti bianche nell'altro scontro diretto tra Reggina e ...Commenta per primo, Parma... Cagliari . Le big (o presunte tali) dellaB si fermano al 'Barbera', anche Liverani deve arrendersi. Nonostante un ottimo inizio degli ospiti il Palermo vince, pur soffrendo ... Genoa, sogni di Serie A Palermo-Cagliari 2-1Il Palermo torna a vincere al Barbera superando 2-1 un Cagliari che proprio non riesce a trovare continuità. La cronaca: grifone in vantaggio dopo 22' minuti con una girata di Gudm ...La dirigenza del Genoa sta continuando a sondare diverse piste di mercato in vista della finestra di gennaio, in particolare per trovare il sostituto di Marko Pajac. Infatti l'esterno sinistro croato ...