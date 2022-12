Serie B | il Frosinone rallenta | accorciano Reggina | Bari e Genoa

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Si avvicina al giro di boa il campionato diB, che si sta confermando più avvincente e combattuto che mai. Volge al termine anche la diciottesima giornata, che si concluderà stasera con la sfida tra Perugia e Venezia. Un turno iniziato con due anticipi: Pisa-Brescia e. Senza storia il match dell’Arena Garibaldi, terminato 3-0 in favore dei padroni di casa guidati da D’Angelo. Pareggio a reti bianche, invece, tra gli uomini di Inzaghi e quelli di Mignani, che conservano così le proprie posizioni ai piani alti della classifica. Cade la capolista, nel mig match contro il, e vede assottigliarsi il vantaggio dalle inseguitrici. Al Ferraris decisivo Gudmundsson. Crolla ancora il Cagliari, sempre più in crisi e sempre più lontano dalla zona playoff. I sardi si arrendono ...

Classifica36; Reggina 33; Bari, Genoa 30; Ternana, Pisa, Parma, SudTirol 26; Ascoli 25; Brescia 24; Palermo 23; Cagliari, Modena, Benevento 22; Cittadella, Venezia, Como 19; ......!1) Ora il Grifone si trova a quota 30 punti in classifica a - 6 dalla capolistae - 3 dalla Reggina seconda. ph. Genoa CFC Tutta laA TIM è su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento! ... Genoa - Frosinone (1-0) Serie B 2022 - la Repubblica Scoppiettante giornata del campionato cadetto. Battuta di arresto per il Frosinone a marassi. Cagliari ko a Palermo. La Spal espugna il Tardini di Parma. Il Pisa piega il Brescia ...Nel fine settimana che ha decretato la vittoria dell'Argentina di Leo Messi ai Mondiali del Qatar, in Italia è andata in scena la 18esima giornata del campionato di Serie B. Il Frosinone capolista è s ...