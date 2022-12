Sempre meno bancomat | e il cash si ritira in libreria o al supermercato

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Trovare contanti in Belgio non è un compito facile. Da diversi anni il numero diè in continua diminuzione, declino fortemente accelerato dal lockdown e dalla crisi sanitaria. Negli ultimi 7 anni, un quarto degli sportelli...

Avvenire

I clienti aziendali sonopiù orientati alla scelta di Mini PC come opzione standard per il desktop computing. Ne ...3 litri che misura 20,4 x 20,8 x 5,48 centimetri e pesadi due chilogrammi.... ma soprattutto con una vagonata di miliardi, l'argomento dapiù convincente per la Fifa . L'... Più oil film già visto con Qatar 2022. Una lezione, che non abbiamo imparato. Twitter: @... Istat: Italia sempre più vecchia. Popolazione in calo, sempre meno nascite Lo smartwatch top di Amazfit è in offerta con uno sconto di ben il 47% e lo si paga meno di 100€. Tantissime modalità sportive e batteria che dura fino a 14 giorni.In Italia leggiamo poco, meno di dieci anni fa, e a leggere sono sempre gli stessi. Al contempo, però, aumenta sia la vendita sia la produzione di libri. Questo in sintesi il quadro che da anni regist ...