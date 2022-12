Selvaggia Lucarelli su Chiara Ferragni | “Vittimismo a orologeria” | cosa è successo

Leggi su biccy

(Di lunedì 19 dicembre 2022)qualche giorno fa ha scritto un lungo editoriale in cui ha cercato di far luce sul pandoro della Balocco firmato da. Quando il prodotto è stato messo in commercio, infatti, sia l’azienda che l’influencer hanno parlato di un generico sostegno all’Ospedale Regina Margherita senza però dare ulteriori spiegazioni. Un gesto nobile che però non ha convinto la giornalista. Quando ierisul suo profilo Instagram ha parlato degli attacchi subìti in merito alla sua ultima campagna pubblicitaria in intimo,ha visto quelle storie come una “tattica” per spostare l’attenzione. “riceve insulti dal giorno uno del suo approdo sul web che sono pari ...