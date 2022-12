Selvaggia Lucarelli attacca Chiara Ferragni | “Strumentalizza gli hater”

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Non è un mistero la scarsa simpatia cheha nei confronti die Fedez,ti in più di un’occasione a causa di alcuni atteggiamenti a suo dire non del tutto coerenti. Questa volta la giurata di Ballando con le stelle se l’è presa con l’imprenditrice digitale, che ha voluto rispondere sui social agli utenti che l’hanno criticata per le sue foto in intimo rosso, giudicate da alcuni decisamente audaci per chi come lei è mamma. Anzi, c’è stato chi le ha chiesto apertamente cosa pensasse il cantante, per questo lei ha chiarito che lui è suo marito non certamente il suo “padrone”, per questo non si permette certamente di intromettersi in merito a una campagna pubblicitaria (quello era lo scopo delle fotografie). La giornalista non ha apprezzato il modo di fare ...