Se Musk lascia Twitter | forse il social potrà sopravvivere

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il proprietario diElonha condotto un sondaggio sulla piattaforma chiedendo agli utenti se debba dimettersi da “capo” delnetwork. La risposta di 17.5 milioni di persone ha visto la vittoria del Sì: il 57% dei rispondenti vuole chelasci. La notizia arriva dopo che domenicaaveva annunciato che gli utenti non potranno più promuovere sulla piattaforma i propri account di altri siti emedia, tra cui Facebook e Instagram. Dopo aver circolato per un’oretta sul, la notizia era stata annullata dal presidente e proprietario che ha fatto marcia indietro: “In futuro, ci saranno delle votazioni pubbliche riguardo cambiamenti di policy. Mi scuso. Non succederà più” aveva twittato il magnate. Queste giravolte ...

