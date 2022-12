Scuole primarie bilingue a rischio stop per mancanza di personale “C’è un’eccellenza e la mandiamo in malora”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Nel 2010 il ministero dell’Istruzione lo presentava come “non tanto un progetto speciale ma un modello che intende diventare una risorsa, a disposizione di tutte leche desiderino adottarlo”. Dodici anni dopo la sperimentazione “Bilingual Education Italy/IstruzioneItalia (Bei/Ibi) nella scuola primaria” rischia di chiudere per sempre i battenti, almeno all’istituto comprensivo Ciresola – con plessi in viale Brianza e via Venini – a Milano. A denunciare il caso è Lucia Alessi, mamma di due ragazzi iscritti al corso che con decine di altre famiglie ha lanciato una petizione su Change.org (che ha già raccolto quasi 500 firme) per salvare questa eccellenza dell’Istruzione. Il progetto è partito nel 2010 come sperimentazione in seipubblichedella Lombardia con docenti in possesso di ...