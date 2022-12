Sci alpino | Coppa del Mondo maschile 2022 2023 | la classifica generale aggiornata dopo gigante Alta Badia

Il programma, gli orari e la diretta tv del gigante maschile dell'Alta Badia , valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Secondo appuntamento sulla mitica Gran Risa di La Villa dopo il gigante di ieri vinto da Braathen. Si parte questa mattina, lunedì 19 dicembre, alle ore 10 con la prima manche, mentre la ...1. Marco Odermatt SUI 2. Henrik Kristoffersen NOR +0.60 3. Loic Meillard SUI +1.10 4. Zan Kranjec SLO +1.22 5. Marco Schwarz AUT +1.59 6. Alexis Pinturault FRA +1.64 7. Alexander Schmid GER +1.67 8. ...Sulla Gran Risa si decide il secondo gigante, con lo svizzero che ha 6 decimi rispetto a HK94, poi si va oltre il secondo di distacco. Della Vite e Borsotti gli unici azzurri ancora in gara. Marco… Le ...Grande weekend per la squadra femminile italiana a S. Moritz. Sofia Goggia ed Elena Curtoni hanno ottenuto una vittoria e un secondo posto a testa.