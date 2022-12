Sbagliano il rigore contro l’Argentina | Coman e Tchouaméni sommersi di insulti razzisti sui social

Leggi su tpi

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Kingsleye Aurélien, i due calciatori francesi che ieri hanno fallito dal dischetto nella serie di rigori che ha consegnato il Mondiale 2022 al, sono statidisui, al punto da dover chiudere la sezione commenti dei loro post su Instagram. Hater si sono riversati sui loro profili e hanno commentato le loro foto più recenti con immagini di scimmie e conper il colore della loro pelle. Tutto per aver sbagliato un calcio di, dimenticandosi di quanto fatto da entrambi per portare la Francia a sfiorare una doppietta Mondiale che nella storia è riuscita a pochissime nazionali. Tra tanti, un tifoso si è espresso in difesa dei calciatori: ...