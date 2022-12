Sassuolo | pressing per Bove | il piano della Roma

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Ilvuole chiudere per Edoardo, centrocampista di proprietà. I dettaglitrattativa Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari di Sporitalia, ilsarebbe in forteper Edoardo. Il centrocampista classe 2002 di proprietàera finito nel mirino del Lecce. Ilsarebbe però pronto per acquistare il cartellino a titolo definitivo. Una mossa che permeterebbe alladi avvantaggiarsi in vista di una nuova trattativa per il ritorno in giallorosso di Davide Frattesi. L'articolo proviene da Calcio News 24.