Salvatore Esposito e la foto su Messi e Maradona | è polemica

(Di lunedì 19 dicembre 2022), attore e regista di ‘Gomorra’, ha pubblicato unadimentre allaccia le scarpe a Diego. Migliaia i like e i commenti sotto al post, alcuni critici, altri concordi. “Per chiarire la mia posizione ai più.il miglior calciatore di quest’epoca e forse di sempre ma Diego è è sarà sempre un’altra cosa. Sopra tutti. Invece di guardare cosa ha vintotra Barcellona e Psg ed in questo Mondiale analizzate contro chi ha vinto. Sapete contro chi ha vintonel Mondiale ’86? In che periodo storico del calcio italiano ha vinto col Napoli? E poi ascoltate le parole di allenatori come Sacchi e Capello , di calciatori come Maldini, Totti, Zidane Ronaldo il fenomeno, Mattheus … questa almeno è la mia idea”, ...

Calciomercato.com

All'indomani della vittoria dell'Argentina di Scaloni ai rigori contro la Francia dopo una finale epica,, attore napoletano noto per il ruolo di Gennaro Savastano nella serie ...Commenta per primoEsposit o la tocca piano. Il popolare attore , famoso per avere interpretato Genny Savastano in 'Gomorra', ha pubblicato sui propri social un'immagine nella quale Lionel Messi pulisce le ... Salvatore Esposito posta una FOTO di Messi che pulisce le scarpe a Maradona: 'Diego è un'altra cosa' POMPEI (Napoli) - Un viaggio tra i più celebri brani natalizi di ogni tempo, dai classici della tradizione fino ai grandi successi internazionali della musica pop: il tutto riletto e rivisitato in chi ...Sta facendo molto discutere il post su Instagram dell'attore napoletano, noto per il ruolo di Gennaro Savastano in 'Gomorra-La Serie'.