Salta la norma sul Pos | la Manovra di Meloni “stravolta” per accontentare l’Ue

(Di lunedì 19 dicembre 2022) L’urgenza di costruire entro fine anno unache sia coerente con gli obiettivi delineati da Bruxelles ha costretto la Premier Giorgiaa qualche obbligato ripensamento. La necessità di modifiche si è concretizzata in un maxiemendamento, che è stato presentato ieri in Commissione Bilancio alla Camera dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti al termine delle proteste dell’opposizione. L’esame della Commissione dovrebbe concludersi con una seduta notturna tra oggi e domani, in modo che laarrivi mercoledì in Aula, dove il voto di fiducia è atteso per giovedì o venerdì. Poi, la palla passa al Senato, che la approverà prima di capodanno.: cancellatasul Pos, confermate pensioni minime a 600 euro per over-75 e taglio del cuneo fiscale La prima grande retromarcia ...

Il Sole 24 ORE

Lacontrasterebbe con obiettivi e target del Pnrr raggiunti dall'Italia lo scorso anno. Ora il Governo è alla ricerca di soluzioni per i commercianti, ma anche per i tassisti, per dare una ...... si è laureato il figlio di Raoul Bova Ultime notizie Gossip Alessandro Leon Bova: si è laureato il figlio di Raoul Bova 19 Dicembre Attualità Manovra 2023,lasul POS. Tutte le novità 19 ... Manovra: pensioni 4-5 volte il minimo adeguate all’85%, Rdc ridotto a 7 mesi. Salta norma sul Pos Annullare la norma inserita in manovra o abbassare da 60 a 30 euro la soglia oltre la quale scattano le multe per i commercianti che non accettano i pagamenti elettronici: queste, secondo fonti di mag ...Aumento del cuneo fiscale e delle decontribuzioni. Più alte - a 600 euro - le pensioni minime. Il Rdc subisce un taglio di mensilità da 8 a 7. Ritorna il sussidio per i condomini e c'è un sostegno per ...