Sabrina candidata alle regionali? Il M5S smentisce

(Di lunedì 19 dicembre 2022) AGI - "Il Presidente M5s Giuseppe Conte non ha mai contattatoFerilli per ottenere un suo coinvolgimento nella partita delle elezionidel Lazio, come riportato oggi dalla stampa". Lo comunica in una nota l'ufficio stampa del M5s. Smentita così la notizia secondo cui l'attrice romana sarebbe stata contattata nelle settimane scorse dai pentastellati per iscriverla nelle liste dei candidati alla Presidenza della Regione Lazio. Lo aveva rivelato Paolo Cento, che sta costruendo la lista della sinistra che dovrebbe presentarsiata al Movimento 5 Stelle spiegando che il nome diera girato tra la lista dei papabili ma che l'attrice avesse declinato per impegni professionali.