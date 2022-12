Russia | conto aperto con gli automobilisti romani

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Anche glihanno un conflittocon la. Si potrebbe dire che la linea del fronte è via delle Fornaci, importante bretella che collega via Aurelia Antica con Porta Cavalleggeri, a un passo da San Pietro. La strada è stata chiusa al traffico lo scorso 27 ottobre 2022 per la presenza di un muro a rischio crollo. Il muro in questione è quello che cinge il complesso seicentesco di Villa Abamelek, di proprietà della Federazione Russa e oggi sede diplomatica. L’onere di mettere in sicurezza la parete che si affaccia su via delle Fornaci è dunque di Mosca, ma del cantiere non c’è ancora traccia e così ogni giorno c’è chi decide di spostare le transenne e passare a proprio rischio e pericolo. La strada è interdetta perfino ai pedoni. Lo dicono i cartelli posizionati sulle transenne che chiudono ...