Roma | infortunio per Pellegrini | esce dopo mezzora nell’amichevole col Casa Pia

FantaMaster

Ha saltato le ultime partite prima della sosta a causa di un, ora è tornato a ... LA RASSEGNA L'ARGENTINA MONDIALE: 4 GIOCATORI DELLA SERIE A Lautaro Martinez (Inter) Paulo Dybala () ...L'di Cuadrado aumenta però la pressione, mentre la volontà di non fare investimenti a gennaio riduce le possibilità. La, in assenza di uno scambio utile, per cedere Karsdorp vorrebbe ... Roma, Wijnaldum torna a calciare: c'è la data per il rientro in campo Seconda amichevole in programma nel soggiorno in Portogallo della Roma: ecco il Casa Pia Dopo lo sconfortante ko con il Cadice (0-3), dove la Roma di Mourinho ha mostrato il suo lato peggiore, tra err ...Si avvicina la ripresa del campionato e Sassuolo-Sampdoria, ma i neroverdi perdono una pedina importantissima per infortunio ...