Roma | infortunio per Pellegrini contro il Casa Pia

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Lorenzoha dovuto lasciare il campo durante l’amichevoleilPia dellaperper il capitano della, Lorenzo, nel corso dell’amichevole in PortogalloilPia, che vede i giallorossi in vantaggio grazie ad un gol di El Shaarawy. Al 32? il capitano dei giallorossi è infatti uscito dal campo, lasciando spazio a Matic. Ancora non è chiaro il tipo e l’entità dell’, ma dovrebbe trattarsi di una forte contusione alla tibia sinistra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Corriere dello Sport

INVIATO AD ALBUFEIRA - Il migliore in campo è stato costretto a fermarsi alla mezz'ora del primo tempo. Ansia per Lorenzo Pellegrini che al 32' della sfida amichevole contro il Casa Pia è stato ...per Lorenzo Pellegrini . Il capitano dellaè uscito al 32' del primo tempo nell'amichevole contro il Casa Pia per un problema al polpaccio sinistro. Si era fermato pochi minuti prima ... Roma, ansia Pellegrini: infortunio alla tibia, Mourinho preoccupato Nel corso del primo tempo della partita contro il Casa Pia il capitano giallorosso è stato costretto a tornare negli spogliatoi ...Infortunio per Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma è uscito al 32' del primo tempo nell'amichevole contro il Casa Pia per un problema al polpaccio sinistro. Si era ...