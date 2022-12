Roma | funerali di Lando Buzzanca

ilmessaggero.it

di Lando Buzzanca , morto a 87 anni si terranno, a, nella Chiesa degli Artisti, mercoledì 21 dicembre alle 12 . Dunque ci sarà l'ultimo saluto dell'attore. Gli ultimi mesi di Buzzanca si ...... e tanti tifosi hanno accompagnato il feretro del serbo, arrivato alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica aper i. "Ciao Sinisa, uno di noi", ... Funerali Mihajlovic, 2mila tifosi per l'ultimo saluto a Roma: in chiesa Lotito, Totti, Mancini e tanti ex comp ROMA (ITALPRESS) – In migliaia a Roma per l’ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic. La sua famiglia, i giocatori del Bologna, l’ultima squadra che ha allenato, con tutta la dirigenza, e ancora amici e coll ...Roma, 19 dic. (askanews) - Il feretro di Sinisa Mihajlovic ha lasciato la basilica di Santa Maria degli Angeli insieme a centinaia di persone che hanno partecipato al funerale del campione serbo-itali ...