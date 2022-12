Roma | due avvocati ai domiciliari e misura interdittiva per magistrato amministrativo

(Di lunedì 19 dicembre 2022) (Adnkronos) – I carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo dihanno eseguito un’ordinanza del gip diche dispone ladi arrestinei confronti di duee di tre misure interdittive nei confronti di un, di un avvocato e di un commissario ad acta. L’indagine, diretta dalla Procura di, ha portato all’emanazione dell’ordinanza per i reati di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio e di corruzione in atti giudiziari. Risultato di intercettazioni telefoniche e ambientali nonché analisi documentali sono la provvista probatoria su cui si fonda il provvedimento cautelare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

ilmessaggero.it

...casalinghe tra ie scoprire i sacchi pieni di soldi le cui foto hanno fatto il giro del mondo. A dare il via libera alle cimici deve essere il procuratore generale della Procura di. Le ...... 21 imperdibili appuntamenti - con numerose repliche nelle più importanti città e la suaa chiudere il cerchio - per questa "sfida in musica" tra ieterni contendenti, Renato & Zero, sulle ... Roma, due 18enni morti in un incidente alla Garbatella: il loro scooter si è schiantato contro un camion che f Milano è sul podio della mobilità maleducata con il 59 per cento, dietro Roma (61 per cento) e davanti a Napoli (55 per cento) ...Le parole del capitano della Roma Femminile Ha rilasciato delle dichiarazioni a Dazn Talk, Elisa Bartoli, capitano della Roma Femminile. Di seguito la sua intervista. Che cosa significa per te essere ...