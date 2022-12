Roma | anziane aggredite e rapinate vicino alla farmacia | 83enne finisce in Ospedale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Attendeva le vittime nei pressi di unae poi entrava in azione. A commettere i colpi un giovane di 28 anni che aveva individuato nelle personedelle “facili prede” da derubare prima di svanire nel nulla. Ma non aveva fatto i conti con le telecamere dell’attività che hanno ripreso i suoi reati e, unitamente alle testimonianze fornite dalle vittime, lo hannofine messo nei guai. Rapinea Tor Tre Teste Al momento sono due gli episodi contestati al malvivente, una rapina effettivamente andata a segno e un’altra soltanto tentata, avvenuti nei pressi di unadi Tor Tre Treste e in una via limitrofa. I poliziotti, acquisita la descrizione del giovane e visionate le immagini di videosorveglianza della ...