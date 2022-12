Corriere dello Sport

INVIATO AD ALBUFEIRA - Il migliore in campo è stato costretto a fermarsi alla mezz'ora del primo tempo.per Lorenzo Pellegrini che al 32' della sfida amichevole contro il Casa Pia è stato sostituito per un problema alla tibia sinistra. Il capitano giallorosso dopo uno scontro di gioco ha avvertito ...Laspera che in questo caso non sia nulla di grave e che il numero 7 sia pronto per la ripresa del campionato, fissata per il 4 gennaio. La squadra di Mourinho sarà impegnata nella difficile ... Roma, ansia Pellegrini: infortunio alla tibia, Mourinho preoccupato Nel corso del primo tempo della partita contro il Casa Pia il capitano giallorosso è stato costretto a tornare negli spogliatoi ...Roma in ansia per Lorenzo Pellegrini, uscito dopo mezzora nell'amichevole contro i portoghesi del Santa Pia per un problema alla coscia sinistra. Dalle ...