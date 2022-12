Robert De Niro | furto a casa dell' attore | donna fa irruzione e prova a rubare i regali di Natale | la reazione dell' attore

(Di lunedì 19 dicembre 2022) RapinatricedidiDe, ma viene arrestata . Come nel Grinch, Shanice Aviles, 30 anni, stava facendo piazza pulita sotto l' albero di, quando è ...

Rapinatrice prova a rubare i regali di Natale a casa di Robert De Niro, ma viene arrestata. Come nel Grinch, Shanice Aviles, 30 anni, stava facendo piazza pulita sotto l'albero di Natale, quando è stata fermata dai poliziotti che l'hanno vista. Una rapinatrice è stata arrestata nel cuore della notte a casa di Robert De Niro mentre cercava di rubare i regali sotto l'albero di Natale.