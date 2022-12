Rimini | bimbo di un anno e mezzo soffocato da un boccone muore dopo il ricovero

il Resto del Carlino

La Procura della Repubblica diha avviato un'indagine sulla morte per soffocamento da cibo di undi un anno e mezzo avvenuta il 5 dicembre scorso all'Ospedale di. Il, come riportano i quotidiani locali, era stato ricoverato in seguito al soffocamento avvenuto durante il pasto a casa dei genitori a Faenza, il 30 novembre. Il sostituto procuratore ...soffocato dal cibo: l'arresto cardiaco al pronto soccorso Come informaToday il piccolo ha subito un arresto cardiaco al pronto soccorso. Come se questo non bastasse, gli esami avevano ... Rimini, bambino muore soffocato da un boccone - Cronaca - ilrestodelcarlino.it Un bimbo di appena un anno e mezzo è morto soffocato dal cibo che aveva ingerito in casa sua a Faenza. Il piccolo, di origine magrebina, è sopravvissuto per sei giorni in ospedale ...La Procura apre un’inchiesta. Il piccolo era stato portato in ospedale, poi le sue condizioni sono precipitate ...