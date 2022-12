LA NAZIONE

Al 26enne sono stati portati via due smartphone e il portafoglio. E' successo sabato sera in zona ...Mentre stava viaggiando sulle strade di Firenze per le consegne, è statocon spray urticante e rapinato. Vittima unche ieri pomeriggio ha denunciato il fatto ai carabinieri, avvenuto sabato sera intorno alle 22.30 in via della Catena. Il, un 26enne ... Rider aggredito per rapina. Spray al peperoncino e pugni, finisce all'ospedale Mentre stava viaggiando sulle strade di Firenze per le consegne, è stato aggredito con spray urticante e rapinato. Vittima un rider che ieri pomeriggio ha ...FIRENZE: Il ciclofattorino è finito in ospedale con vari traumi. Aggredito da due sconosciuti che gli hanno rubato telefonini e portafoglio ...