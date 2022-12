' Restart - L' Italia ricomincia da te' | alle 23 su Rai 2 | ospiti e anticipazioni della puntata

Rai Storia

- L'ricomincia da te' questa sera alle 23 su Rai 2 una nuova puntata con Annalisa Bruchi e Aldo Cazzullo, vicedirettore del Corriere della Sera e Mario Sechi, direttore dell'Agi. Tra ...Andrea Cecchi ottobre sono tornato inper pochi giorni. Quello che ho notato è stato l'automatismo del comportamento delle persone ...la cancellazione dell'operatività in corso e un "" da ... A "Restart" il punto economico della settimana - RAI Ufficio Stampa Reggio Calabria incanta… l’Europa. La Restart torna a casa con un vero e proprio bottino, pieno di medaglie. Ed è una Restart ormai senza confini. Senza confini perché dopo gli scudetti nazionali ed i ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...