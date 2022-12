Report | le anticipazioni e gli argomenti di questa sera

Today.it

Presentando nel corso dell'assemblea alcunedel"Innovazione e Assicurazioni: una risposta concreta ai nuovi bisogni di cittadini e imprese", una ricerca sulla trasformazione del ......incentivi fiscali per l'edilizia sono al centro deldell'Ufficio Studi di Confartigianato, che sarà presentato domani, giovedì 15 dicembre, in un webinar nazionale. Ecco alcune. "... Report, argomenti e anticipazioni della puntata di questa sera "Porta a Porta", questa sera alle 23.05 su Rai 1 un nuovo appuntamento con il programma di approfondimento politico e d'attualità condotto da Bruno Vespa.Greggio in risalita, in vista del report mensile dell'Opec e della anticipazioni dell'Api sulle scorte settimanali Usa. (ANSA) ...