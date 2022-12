Regione Lazio | multa di 100mila euro del Garante della privacy

Il M5S ha pensato di candidare Sabrina Ferilli presidente della. L'ipotesi alla fine però è sfumata. L'attrice romana sarebbe stata anche contatatta nelle settimane scorse. A rivelarlo, a la Repubblica, è Paolo Cento, che sta costruendo la lista ...Non capisco la ragione per la quale si debba consegnare alla destra la'. "Il M5S voleva Sabrina Ferilli governatrice del". Ma Conte smentisce: "Mai chiamata"Questo sito utilizza i cookie per migliorare i servizi e ottimizzare l’esperienza di navigazione dell’utente. I cookie di natura tecnica sono indispensabili per permettere il corretto funzionamento de ...Mentre il centrodestra converge sul nome di Francesco Rocca, ex numero uno di Croce Rossa Italia, è spaccatura totale a sinistra sul profilo ...