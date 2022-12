Regione Lazio | il centrodestra candida Francesco Rocca alla presidenza

(Di lunedì 19 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “I partiti delhanno indicato nell’avvocatoilto per ladella. Tra le autorevoli proposte pervenuterappresenta una sintesi di grande esperienza amministrativa della quale laha urgente bisogno. Con l’esperienza maturata da presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa,rappresenta una garanzia di assoluta capacità e competenza per i cittadini del”. Lo comunicano in una nota i leader di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, Giorgia Meloni, Matteo ...

Regionali Lazio: ci sarà lista rosso-verde con centrosinistra Così sul sito della Croce Rossa Italiana il presidente Francesco Rocca, possibile candidato del centro destra alla Regione Lazio in una lettera indirizzata ai volontari e alle volontarie dell'associaz ...Così l europarlamentare di Fratelli d Italia-Ecr, Nicola Procaccini, commentando l ufficializzazione della candidatura di Francesco Rocca a presidente della Regione Lazio per il centrodestra.