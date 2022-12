Regionali Lazio | Rocca si dimette dalla Croce Rossa Tutto pronto per l’annuncio della candidatura

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Un messaggio, quello di Francesco, che brucia anche gli ultimi minuti di attesa perdel candidato governatore delda parte di Fratelli d’Italia ecoalizione di centrodestra. Il dirigente lascia la guidaitaliana per «mettersi a disposizione del territorio»: «Ho deciso di presentare le mie dimissionicarica di Presidente nazionaleItaliana perché ho scelto di mettermi a disposizione del territorio. Come esperto di sanità pubblica, penso di poter portare un valore aggiunto: ho accettato una nuova sfida in cui credo fortemente», ha scrittosul sitoCri.è al momento il candidato più ...

Sabrina pensaci tu. In piena impasse per trovare un candidato governatore alledel, il Movimento 5 Stelle, in tandem con la sinistra , si è rivolto anche a Sabrina Ferilli . Offrendole il ruolo di frontrunner per la Pisana. Lei però ha declinato l'offerta: ...Francesco Rocca ha annunciato oggi le dimissioni dalla presidenza della Cri in vista della candidatura per il centrodestra alledel, come lasciano capire le sue parole: "Ho deciso di ...E a meno di 3 mesi dall’elezioni nazionali del 25 settembre le grandi manovre si intensificano in vista delle elezioni regionali Lazio 2023, con la Regione che ha ufficializzato la data del voto: le ...”Ho deciso di presentare le mie dimissioni dalla carica di presidente nazionale della Croce Rossa Italiana perché ho scelto di mettermi a disposizione del territorio. Come esperto di sanità pubblica, ...