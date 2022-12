Regionali Lazio | il centrodestra verso Rocca candidato | «Garanzia di assoluta competenza»

...certi che il loro contributo sarà importantissimo per far crescere e radicare ancora di più Fratelli d'Italia in tutto il territorio delanche in vista delle ormai imminenti elezioni'.... dicono fonti di partito, ma anche il nome veramente forte con cui la partita elettorale del... dove si raccolgono due terzi dei voti delle. Inoltre, la gerarchia di partito ...(Adnkronos) – Sono 972 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 19 dicembre 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 6 morti. Nelle ultime 24 ore ...AGI/Vista - Fratelli d'Italia, come primo partito della coalizione (nel Lazio, ndr), dovrebbe dare l'indicazione del candidato presidente ma per me in questa fase è importante la valorizzazione della ...