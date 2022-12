Regionali Lazio | Francesco Rocca lascia la Croce Rossa e si candida | ”A disposizione del territorio”

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Elezioni. Il suo nome era nell’aria, ma ora diventa conferma: ”Ho deciso di presentare le mie dimissioni dalla carica di Presidente nazionale dellaItaliana perché ho scelto di mettermi adel. Come esperto di sanità pubblica, penso di poter portare un valore aggiunto: ho accettato una nuova sfida in cui credo fortemente”. Così,decide dire l’incarico di presidente dellacon una lettera ai volontari pubblicata sul sito della Cri, il motivo è semplice: si tratta del primo passo ufficiale verso la suatura per le elezioni Regionale delimminenti, previste per il 12 e 13 ...

Rocca dovrebbe essere indicato a breve come candidato alla presidenza del centrodestra per le elezionidel. 'Ho deciso di presentare le mie dimissioni dalla carica di presidente ...Un messaggio, quello di Francesco Rocca , che brucia anche gli ultimi minuti di attesa per l'annuncio del candidato governatore delda parte di Fratelli d'Italia e della coalizione di centrodestra. Il dirigente lascia la guida Croce Rossa italiana per "mettersi a disposizione del territorio": "Ho deciso di presentare le mie ...Accelera la corsa verso le elezioni regionali nel Lazio, con le prime candidature. "Ho deciso di presentare le mie dimissioni dalla carica di Presidente ...«Ho deciso di presentare le mie dimissioni dalla carica di Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana perché ho scelto di mettermi a disposizione del territorio. Come esperto ...