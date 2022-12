Regionali Lazio | Francesco Rocca è il candidato del centrodestra

(Di lunedì 19 dicembre 2022) (Adnkronos) – “I partiti delhanno indicato nell’avvocatoilper la Presidenza della Regione” alle elezionidi febbraio 2023. Lo comunicano in una nota i leader di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. “Tra le autorevoli proposte pervenuterappresenta una sintesi di grande esperienza amministrativa della quale la Regioneha urgente bisogno – sottolineano – Con l’esperienza maturata da presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa,rappresenta una garanzia di assoluta capacità e competenza per i cittadini del ...

Francesco Rocca rappresenta una garanzia di assoluta capacità e competenza per i cittadini del Lazio". Alle elezioni del 12 - 13 febbraio prossimo, Rocca sfiderà il candidato del centrosinistra. Regionali Lazio: ci sarà lista rosso-verde con centrosinistra Così sul sito della Croce Rossa Italiana il presidente Francesco Rocca, possibile candidato del centro destra alla Regione Lazio in una lettera indirizzata ai volontari e alle volontarie dell'associazione. Così l'europarlamentare di Fratelli d'Italia-Ecr, Nicola Procaccini, commentando l'ufficializzazione della candidatura di Francesco Rocca a presidente della Regione Lazio per il centrodestra.