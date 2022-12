Reddito di cittadinanza | il governo taglia ancora

La durata deldiper il 2023 scende da 8 a 7 mesi e il taglio del cuneo contributivo riguarderà i lavoratori consotto i 25mila euro. Confermata anche la proroga sul ...Parole di fuoco d i Alessandro Di Battista , rilasciate all' Adnkronos che attacca il Governo Meloni per aver annunciato una forte stretta suldi, uno dei 'cavalli di battaglia' del suo ex partito, il Movimento 5 Stelle. "Il Governo Meloni, dice Di Battista, al posto di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che ...Cinque persone tra i 28 e i 57 anni sono state denunciate per indebita percezione del reddito di cittadinanza, dopo le indagini dei Carabinieri di Vergato. Si tratta di quattro donne italiane e un uom ...I Carabinieri del Compagnia di Monreale, hanno tratto in arresto un 41enne, del posto, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze… Leggi ...